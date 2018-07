Jagten på en afløser for Cristiano Ronaldo er gået i gang. Og den er indledt i Brasilien.

Ifølge brasilianske (og normalt velinformerede) Globo - gengivet hos Aftonposten - har Real Madrid sendt en repræsentant til det sydamerikanske land med en mission: At få Neymars underskrift.

Det sker kun få dage efter, at sommerens hidtil største transferbombe detonerede, da Cristiano Ronaldo forlod den spanske klub og i stedet skrev under på en fireårig kontrakt med italienske Juventus.

Nu er spørgsmålet så, om det overhovedet kan lykkes at købe Neymar fri i franske PSG.

Men Real Madrid har under alle omstændigheder sendt et stærkt kort til Brasilien, hvor den brasilianske boldekvilibrist opholder sig efter det skuffende kvartfinale-exit ved VM. Husk, du kan følge VM-finalen live her hos B.T. søndag kl. 17

Navnet er Juni Calafat. Han står for at rekruttere sydamerikanske spillere til Real Madrid, og han er ankommet til Santos for at forhandle med Neymars far. Det er Juni Calafat, der har stået bag indkøbene af teenagesensationerne Vinicius Jr och Rodrygo.

En skuffet Neymar måtte forlade VM tidligt. Foto: BENJAMIN CREMEL

Forbindelse mellem Real Madrid og Neymar er ikke ny. Rygterne har svirret længe. Faktisk lige siden at PSG for mindre end et år siden hentede brasilianeren i FC Barcelona og gjorde ham til verdens dyreste spiller.

Men idtil videre har der ikke været en indikation af, at den Qatar-ejede franske klub har lyst til at sælge sin store stjerne. Sit store prestigeprojekt.

Ifølge Globo skulle Neymar personligt have to vægtige grunde til at ville væk:

PSG-holdet har vist sig ikke at være så stærkt på den europæiske scene som forventet.

Der bliver begået mange frispark mod Neymar i den kontante franske Ligue 1.

Neymar har kontrakt med PSG til 2022, men en kilde siger til Globo om et muligt Real Madrid-skifte:

»Det bliver måske ikke i dette transfervindue, men jeg tror, at det kommer til at ske.«

Cristiano Ronaldo-trøjen er allerede populær i Torino. Foto: ISABELLA BONOTTO

