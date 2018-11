Santiago Solari har fået sat skik på Real Madrid, som onsdag vandt 5-0 ude over Viktoria Plzen.

Den spanske storklub Real Madrid begynder efter en kriseperiode og en trænerfyring at ligne sig selv.

Uden nogen form for problemer vandt Real Madrid med 5-0 på udebane over tjekkiske Viktoria Plzen i Champions League. Allerede ved pausen førte den spanske storklub med 4-0.

Dermed fik Real Madrids nye træner, Santiago Solari, den tredje sejr i lige så mange forsøg. Holdet har en samlet målscore på 11-0 set over de tre kampe.

I den omvendte kamp i Spanien for to uger siden udmærkede Plzen sig ved at give Real Madrid store problemer, hvilket også udløste en pibekoncert på Bernabeu.

Anderledes problemfrit var onsdagens opgør i det vestlige Tjekkiet for de seneste tre års vinder af Europas bedste klubturnering.

Inden pausen blev Karim Benzema dobbelt målscorer, mens Casemiro og Gareth Bale blev noteret for et mål hver. Havde Real Madrid skruet op for tempoet, kunne føringen sagtens have været større.

På trods af den enorme modgang på banen viste de tjekkiske fans god indstilling på tribunen med konstant opbakning trods resultatet.

Det smittede også af på de tjekkiske spillere, som i anden halvleg ydede bedre modstand mod et Real Madrid-hold, der var indstillet på at spare på kræfterne.

Klasseforskellen var dog så stor, at selv om Real Madrid ikke spillede sig ud, blev føringen alligevel udbygget til 5-0, da Toni Kroos stod bag kampens sidste fuldtræffer.

Sejren betyder også, at Real Madrid og AS Roma fortsætter deres parløb i toppen af gruppe G, hvor begge hold står noteret for ni point efter fire ud af seks gruppekampe.

CSKA Moskva har fire point og kan gå videre, mens Viktoria Plzen med et enkelt point har udspillet sin rolle i turneringen.

