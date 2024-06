Efter syv år i Paris Saint-Germain skifter den franske stjerneangriber Kylian Mbappé til Real Madrid.

Rygterne har svirret i månedsvis, og mandag aften er det blevet officielt: Den franske fodboldstjerne Kylian Mbappé fortsætter karrieren i Real Madrid.

Den spanske mesterklub oplyser i en pressemeddelelse, at den transferfri angriber har underskrevet en aftale gældende for fem år.

Kylian Mbappé har de seneste syv sæsoner spillet for Paris Saint-Germain, hvor han med 256 mål i 308 kampe er den mest scorende spiller nogensinde.

10. maj meddelte han i en video på platformen X, at han ville forlade klubben.

Siden skiftet fra Monaco i 2017 har han vundet seks franske mesterskaber og fire pokaltitler. Drømmen om at vinde Champions League med PSG gik derimod aldrig i opfyldelse.

Nu skifter han så til en klub, der er specialist i netop den disciplin. Så sent som i lørdags vandt Real Madrid europæisk klubfodbolds fineste trofæ for 15. gang.

- Jeg er meget glad og stolt over at blive en del af min drømmeklub. Det er umuligt at forklare, hvor glad og spændt jeg er lige nu, skriver Mbappé på X.

Allerede i 2022 var der heftige spekulationer om Mbappé og Real Madrid. Dengang blev det dog ved snakken, og i stedet forlængede han kontrakten med PSG.

Nu 25-årige Kylian Mbappé er født i Paris, men gennembruddet kom i Monaco, hvor han etablerede sig som fransk fodbolds nyeste stjerne efter at være blevet opflasket i klubbens akademi.

Han var en stor profil, da monegaskerne i 2017 vandt det franske mesterskab og nåede helt frem til semifinalen i Champions League.

Året efter var han yngste mand på det franske landshold, der vandt verdensmesterskabet i Rusland. Mbappé lavede fire mål på vejen mod titlen og stod for den ene af fuldtræfferne i 4-2-finalesejren over Kroatien.

Fire år senere nåede Frankrig endnu en VM-finale, men måtte trods Mbappés hattrick mod Argentina nøjes med sølv.

I alt er han noteret for 46 mål i 77 landskampe og skal i de kommende uger jagte EM-succes med det franske landshold, inden han tager hul på sin nye tilværelse i Madrid.

/ritzau/