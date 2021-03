Real Madrid var klart bedre end Atalanta og Joakim Mæhle og sikrede komfortabelt Champions League-avancement.

Efter skuffende exits fra ottendedelsfinalen i de to seneste sæsoner er Real Madrid klar til kvartfinalen i denne omgang af Champions League.

Tirsdag aften fulgte Real op på 1-0-udesejren over Atalanta med en hjemmesejr på 3-1 i returkampen og sikrede dermed avancement med 4-1.

Atalanta, der stillede med Joakim Mæhle i hele kampen, havde ikke kvaliteten til at udfordre den spanske gigant som i den første kamp i Bergamo.

Den danske landsholdsspiller leverede en godkendt præstation, men skabte ikke meget offensivt.

Atalanta gav ellers en tidlig fornemmelse af, at det kunne blive italienernes aften.

Holdet indledte optimistisk, og bare to minutter var spillet, da Robin Gosens blev sat op til en god chance, men keeper Thibaut Courtois kunne relativt nemt redde forsøget.

Real Madrid satte sig derefter godt på kampen, men der skulle en fadæse af rang til at hjælpe holdet i front.

Atalanta-målmand Marco Sportiello sparkede bolden lige ud i fødderne på Luka Modric, der stak afsted mod målet og med stort overblik fandt Karim Benzema, der nemt drejede bolden utageligt i mål til 1-0 efter 33 minutter.

Italienerne skabte meget offensivt i det første møde, men var anderledes tamme i Madrid. Det nyttede heller ikke noget, at Duvan Zapata blev sendt på banen fra anden halvlegs begyndelse i jagten på de to nødvendige mål.

I stedet stjal Reals lynhurtige Vinicius Junior billedet. Først løb han slalom mellem modstandere, inden hans afslutning i fri position sneg sig lige forbi stolpen, og få minutter senere trak han ind i feltet og blev nedlagt.

Straffespark til Real, som Sergio Ramos i vanlig sikker stil vekslede til 2-0-føring.

Troen på avancement forlod Atalanta-spillerne, og Real var tættere på at udbygge, som da Benzema headede på stolpen.

Real skiftede Ramos ud, og det gav Atalanta et par chancer. Der skulle dog et frispark til for at finde reduceringen. Luis Muriel sendte det flot over muren og ind i hjørnet med syv minutter tilbage.

Men bare minuttet efter slog Real tilbage, da netop indskiftede Marco Asensio sparkede bolden i det korte hjørne til 3-1.

/ritzau/

