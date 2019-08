Der kan ske meget på 818 dage.

Men det, der IKKE er sket én eneste gang i de seneste 818 dage er, at Real Madrid har ligget foran FC Barcelona i Primera Division-tabellen.

Indtil lørdag.

For her vandt hovedstadsklubben sæsonens første liga-kamp med 3-1 ude over Celta Vigo, og dermed blev de catalanske ærkerivaler distanceret på grund af deres 0-1-nederlag på åbningsdagen.

Og ifølge Marca er det altså første gang i mere end to år, at Real Madrid nu kan se ned på FC Barcelona rent pointmæssigt. 76 runder er der blevet spillet i mellemtiden.

Sidst det skete var mod slutningen af 2016-17-sæsonen, hvor de 'Los Blancos' også endte med at sikre sig et af de efterhånden sjældne spanske mesterskaber. Siden har Real Madrid i dén grad halset efter i ligasammenhæng og de senest to sæsoner er holdet sluttet 17 og 19 point efter Barcas mesterhold.

»Vi spillede godt i dag, og det var holdets skyld,« sagde træner Real Madrid-træner Zinedine Zidane da også efter lørdagens sejr:

»Vi spillede en god kamp helt fra begyndelsen. Vi led med kun 10 mænd på banen (luka Modric blev udvist i anden halvleg, red.), men vi er glade og tilfredse for det er et svært sted at spille. Ikke mange hold vinder her.«

Den sejr sikrede i øvrigt endnu mere statistisk medvind til sejrherrerne.

De tre point var desuden medvirkende til, at Real Madrid for første gang siden 2007-08 ligger foran FC Barcelona efter første spilledag (også det år vandt Real Madrid mesterskabet).

Holdet ligger lige nu nummer et i Primera Division, mens FC Barcelona ligger tredjesidst.

Næste runde for de to kombettanter ser sådan ud: