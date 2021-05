En sejr over Sevilla havde sendt Real Madrid på førstepladsen. Men de forsvarende mestre måtte nøjes med 2-2.

Real Madrid kunne søndag have taget et væsentlig skridt nærmere endnu et spansk mesterskab.

Men hjemme mod Sevilla blev det blot til et enkelt point, da det efter en underholdende kamp endte 2-2 efter en udligning af Real Madrid dybt inde i tillægstiden.

Dermed kan FC Barcelona og især Atlético Madrid ånde lettet op. En sejr havde sendt Real Madrid til tops i tabellen og givet Zinedine Zidanes mandskab serveretten i jagten på guldet.

I stedet kommer Atlético ud på den anden side af weekenden med førstepladsen i behold og med både Barcelona og Real to point bag sig. Dermed ligger guldet altså i hænderne på Diego Simeone og co. inden de sidste tre kampe.

Sevilla er i princippet også i spil til guldmedaljerne, men har på fjerdepladsen seks point op til Atlético.

Gæsterne tog teten fra start i søndagens kamp, men det var Real Madrid, der først fik bolden i mål. Karim Benzema så ud til at have scoret efter lidt over ti minutter, men målet blev kaldt tilbage efter et VAR-tjek.

Det skræmte ikke Sevilla, der kæmpede videre. Cirka midtvejs i første halvleg kom afkastet. En høj bold ind i feltet endte i fødderne på brasilianske Fernando, der sparkede den i mål til 1-0.

Det fik Real Madrid til at hanke op i sig selv. Hjemmeholdet havde nu overtaget, godt hjulpet på vej af et nu noget mere passivt Sevilla-mandskab.

Men mål - eller bare målchancer - kneb det altså i lang tid med at komme frem til for Real Madrid. Sevilla stod godt i defensiven og verfede bolden væk, hver gang det trak op til at blive farligt i gæsternes ende.

Først små 20 minutter begyndte det at brænde på foran Sevillas mål. Først kiksede Vinicius Junior totalt fra klos hold og sparkede bolden på stolpen, men kort tid efter lykkedes det for Real at udligne. Marco Asensio sparkede bolden i mål efter en omstilling.

Nu lugtede Real for alvor blod, og kun små ti minutter senere opstod kampens dramatiske højdepunkt.

Efter et hjørnespark til Sevilla stak Karim Benzema afsted i en friløber mod gæsternes mål. Franskmanden blev nedlagt i feltet, og dommeren dømte straffespark.

Men inden det blev taget, skulle det tjekkes, om der var blevet begået straffespark i den anden ende. Reals Eder Militao havde nemlig ramt bolden med hånden i forbindelse med Sevillas hjørnespark, og det endte altså med at blive udslagsgivende efter et VAR-tjek.

Sevilla endte nu med at få et forsøg fra 11-meter-pletten, og det omsatte Ivan Rakitic sikkert til en ny føring til gæsterne.

Real Madrid kastede i slutfasen alt frem i jagten på de to mål, der ville sende holdet på førstepladsen.

Men det blev altså kun til et enkelt. Det kom små fire minutter inde i tillægstiden, da et skud fra distancen af Toni Kroos ramte Eden Hazard og gik i mål.

/ritzau/