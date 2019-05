Efter en historisk ringe sæson i Real Madrid er det forventet, at det kommende transfervindue bliver et travlt et af slagsen.

I den forbindelse har et hav af navne været rygtet til den spanske storklub, og nu tyder mere og mere tyder på, at én særlig stjerne er på vej.

Chelseas Eden Hazard har et utal af gange været sat i forbindelse med Real Madrid og i et nyt interview sparker klubben præsident, Florentino Perez, så nyt liv til rygtet.

»Vi har i nogle år prøvet at gøre Hazard til Real Madrid-spiller, men vi har ikke opnået det endnu,« siger han i det spanske radioprogram 'El Transistor' og fortsætter:

»Jeg vil virkelig gerne have, at Hazard kommer til Real Madrid, og jeg håber, han gør det. Han er en af de bedste fodboldspillere,« forklarer præsidenten.

Den 28-årige belgiske kantspiller har tidligere gjort det klart, at han drømmer om et skifte til den spanske hovedstadsklub.

»I kender mig. Jeg har altid elsket Real Madrid, selv før Zidane, så vi må se, hvad der sker,« sagde han tilbage i april til The Mirror.

Lige nu har Hazard dog lidt andet at tænke på, da han sammen med Chelsea er i Europa League-finalen mod Arsenal, der spilles onsdag.

Mere og mere tyder på, at Eden Hazard til sommer skifter Chelsea ud med Real Madrid. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Mere og mere tyder på, at Eden Hazard til sommer skifter Chelsea ud med Real Madrid. Foto: EDDIE KEOGH

Og netop det faktum gør også, at Florentino Perez endnu ikke har kunnet gå i forhandlinger med den engelske klub.

»Hvordan skulle vi være i stand til at tale med en klub, der spiller en finale?,« spørger han retorisk.

Alligevel indikerede belgieren så forud for Europa League-finalen, at et skifte kan være lige oppe over.

»Hvis det er min sidste kamp, håber jeg at kunne tage trofæet med hjem. At løfte trofæet ville være det perfekte farvel for mig,« siger han ifølge Daily Express.

Real Madrid-præsidenten Florentino Perez er meget interesseret i Chelseas Eden Hazard. Foto: Valery HACHE Vis mere Real Madrid-præsidenten Florentino Perez er meget interesseret i Chelseas Eden Hazard. Foto: Valery HACHE

Det store franske medie L'Equipe skrev for flere uger siden da også, at den kreative Premier League-stjerne vil blive præsenteret i Real Madrid efter Europa League-finalen.

Dermed er vejen banet for det første store galacticos-skifte for den spanske kongeklub, der indtil videre kun har præsenteret to nye ankomster.

Her er der tale om deb brasilianske forsvarsspiller Eder Militao og den blot 18-årige angriber Rodrygo, der ligeledes er fra Brasilien.

Europa League-finalen mellem Chelsea og Arsenal spilles onsdag klokken 21.00 i Baku.