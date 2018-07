I mandags afviste Real Madrid at have budt på Neymar. Onsdag afviser klubben at have budt på fransk stjerne.

Madrid. Champions League-vinderne fra Real Madrid har i disse dage mere travlt med at afvise mediehistorier om spillerkøb end at købe spillere til den kommende sæson.

Onsdag var Real Madrid igen på banen efter historier om, at spanierne havde budt på den franske landsholdsangriber Kylian Mbappe fra Paris Saint-Garmain.

Faktisk var der historier ude om, at Real Madrid og PSG var blevet enige om en pris på 272 millioner euro - svarende til omkring to milliarder kroner.

- I forhold til en påstået aftale mellem Real Madrid og PSG for spilleren Kylian Mbappe vil Real Madrid erklære, at det er fuldstændig falsk, skriver klubben blandt andet på sin hjemmeside.

I mandag benægtede Real Madrid, at klubben havde budt på Mbappes PSG-klubkammeret, den brasilianske stjerneangriber Neymar.

Real Madrid afviste forlydender om, at den havde tilbudt at købe Neymar for 310 millioner euro - godt 2,3 milliarder kroner.

- Historierne er helt og aldeles usande, skrev den spanske storklub.

Både Mbappe og Neymar er fortsat med ved det igangværende VM i Rusland. Her begynder kvartfinalerne fredag.

/ritzau/