Sæsonen er endnu ikke i gang, men uroen ulmer allerede i Real Madrid med knas mellem præsident og cheftræner.

Real Madrids magtfulde præsident, Florentino Pérez, måtte bruge alle sine overtalelsesevner, da han tilbage i marts lokkede Zinedine Zidane tilbage i cheftrænerstolen.

Den franske legende sagde overraskende op kort efter at have ført Real Madrid til den tredje Champions League-triumf på stribe i sommeren 2018.

Årsagen var angiveligt, at Zidane følte, præsidenten bestemte for meget i forhold til de sportslige beslutninger.

To trænerfyringer senere stod Zidane så igen klar efter løfter fra Pérez om at lade franskmanden bestemme mere. Men noget tyder på, at Pérez ikke helt har levet op til sine løfter.

Gareth Bale og James Rodríguez, som Zidane ikke ønsker at bruge, er ikke blevet solgt, og allerede før lørdagens premierekamp ude mod Celta Vigo er der rygter om knas på linjen mellem Zidane og Pérez.

Det beretter TV3-reporter Luna Christofi, som til daglig bor i Spanien.

Ifølge hende tyder meget på, at præsident Pérez nok har lovet Zidane mere, end han kunne leve op til.

- Zidane kom tilbage som frelser med helt klare præmisser, og så er det ikke sådan alligevel. Præsidenten vidste, at Zidane var den eneste måde at få ro på efter en sæson, der ikke kunne reddes, men Pérez spiller et højt spil.

- Jeg er ret sikker på, at Zidane føler, at betingelserne ikke er opfyldt.

- Real har en meget magtfuld præsident, som tror, han kan give lidt og tage igen, og så går det nok. Den gik ikke sidste gang med Zidane, og jeg tror heller ikke, at den går denne gang, siger Luna Christofi.

Real Madrid har haft en noget lunken optakt med halvsløje resultater og et beskæmmende 3-7-nederlag til Atlético Madrid, og i Madrids sportspresse kører rygterne om et Zidane-exit allerede.

- Hvis det ser sådan her ud om en måned, så tror jeg ikke, at Zidane er træner til oktober, siger Luna Cristofi.

- Konsekvensen er, at han går igen, og rygterne hernede er, at det ved ledelsen godt, og at den allerede har haft kontakt til José Mourinho.

Real Madrid åbner sæsonen lørdag eftermiddag på udebane mod Celta Vigo.

/ritzau/