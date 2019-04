Ifølge det spanske medie Sport har Real Madrid sat prisen på Gareth Bale særdeles kraftigt ned.

Det har efterhånden lignet en realitet i længere tid, at Gareth Bales dage i Real Madrid er talte.

Den dyre waliser har den klart højeste løn i truppen samtidigt med, at han kontinuérligt har siddet ude med forskellige skader, siden han kom til klubben fra Tottenham i 2013.

Og dét - kombineret med, at man skal skrabe penge sammen til enorme indkøb denne sommer - gør, at klubben har valgt at sætte Bale til salg.

Og prisen skulle ovenikøbet være særdeles tilforladelig.

Ifølge Sport har Real Madrid valgt at give ham et prisskilt på omkring 522 millioner kroner, hvilket i nutidens fodbold ikke er ret meget for en stjerne af den kaliber.

Bale har indtil videre spillet 227 kampe for den spanske hovedstadsklub, hvor han har scoret 78 mål og leveret 42 assists.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com