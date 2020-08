Raphaël Varane forsøgte ikke at gemme sig efter Real Madrids andet nederlag til Manchester City.

Det sker ikke så tit, at midterforsvareren Raphaël Varane laver to kæmpebrølere, der koster mål for Real Madrid.

Det skete imidlertid fredag aften, da klubben tabte 1-2 ude til Manchester City og røg ud af Champions League i ottendedelsfinalerne for anden sæson i træk.

Den 27-årige franske verdensmester er da også helt på det rene med, at hans aktioner var stærkt medvirkende til nederlaget.

- Jeg bliver nødt til at tage ansvar for det, siger Raphaël Varane ifølge AFP.

- Jeg er ked af det på mine holdkammeraters vegne. Jeg er nødt til at tage ansvaret for nederlaget, fejl koster dyrt på dette niveau.

- Vi gav alt på banen, men nogle gange kan man fejle. Jeg fejlede i dag (fredag, red.), det bliver jeg nødt til at erkende, siger franskmanden.

Real Madrid havde tabt det første opgør i ottendedelsfinalerne med 1-2 hjemme til Manchester City. Det skete tilbage i februar, inden coronapandemien lukkede ned for fodboldarenaerne i en lang periode.

Der var blot spillet knap ti minutter af fredagens returkamp i Manchester, da Raphaël Varane mistede bolden til Gabriel Jesus i eget straffesparksfelt.

Brasilianeren sendte hurtigt bolden ind foran mål til Raheem Sterling, der scorede til 1-0.

Midt i anden halvleg, da stillingen var 1-1, indtraf Raphaël Varanes anden graverende fejl.

I en presset situation på egen banehalvdel headede han bolden tilbage mod Real-målmand Thibaut Courtois, men bolden fik for lidt fart på, så Gabriel Jesus kunne score til slutresultatet.

Dermed skal Manchester City i kvartfinalen møde Lyon, der overraskende sendte Juventus ud med samlet 2-2 på reglen om flest scorede mål på udebane.

Real Madrid slutter dog ikke sæsonen uden trofæer.

Klubben vandt i juli det spanske mesterskab for første gang i tre år, og derudover kom den spanske Super Cup i hus tilbage i januar.

- 95 procent af det, vi gjorde i denne sæson, var fantastisk. Vi skal være meget stolte over holdet og det, vi har udført i denne sæson, siger Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane.

/ritzau/