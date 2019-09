Real Madrid sled og slæbte og et enligt mål af Karim Benzema gav Real en 1-0-sejr ude mod Sevilla.

Real Madrid har længe ledt efter sejre ude mod Sevilla, men sent søndag aftenen lykkedes det for Zinedine Zidanes tropper.

Real Madrid var på besøg på Ramón Sánchez Pizjuán, og det kastede en 1-0-sejr af sig efter Karim Benzemas femte ligamål i denne sæson.

De tre point betød, at Real Madrid spillede sig på en delt førsteplads i Primera Division med 11 point efter fem runder ligesom Athletic Bilbao.

Det var Real Madrids første ligasejr ude over Sevilla i over fire år, og det skete i Eden Hazards første ligakamp fra start i denne sæson.

Real Madrid mødte op med et 0-3-nederlag senest i Champions League mod Paris Saint-Germain.

I det opgør viste Eden Hazard ikke meget, men mod Sevilla havde Hazard en stor mulighed i første halvleg, hvor Real Madrid generelt var farligst.

Hazard har været meget ude i sæsonindledningen, og den belgiske stjerne jagter topformen.

I sin vanlige stil i højt tempo var Hazard alene igennem, men afslutningen savnede kvalitet, og Sevilla-keeper Tomás Vaclík reddede.

Også Daniel Carvajal var tæt på at score med en flad afslutning i de første 45 minutter, men igen reddede Vaclik.

Sevillas Luuk de Jong formåede også at levere, og hollænderen var tæt på tidligt i halvlegen, som blev ganske livlig, men sluttede uden mål.

Opgøret var helt åbent efter en time, men efter et tryk fra Real var der bonus for gæsterne efter 64 minutter.

Carvajal strøg igennem i højre side og sendte en perfekt bold ind i feltet, hvor Karim Benzema timede sit opspring og headede Real foran 1-0 med sin femte sæsonscoring.

Det var blot anden scoring, Sevilla har indkasseret i sæsonen, og hjemmeholdet pressede på.

Tre minutter før tid fik indskiftede Javier Hernández bolden i mål til 1-1, men den tidligere Real Madrid-angriber var offside, og målet blev annulleret.

I tillægstiden var det hektisk, og Gareth Bale kunne efter en fornem detalje have øget til 2-0, men der var ikke flere mål i kampen, og et enkelt var nok for Zidanes tropper.

Valencia med Daniel Wass med i hele opgøret spillede hjemme 1-1 mod Leganes.

/ritzau/