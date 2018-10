Lørdag aften er en helikopter tilhørende Leicester City-ejer Vichai Srivaddhanaprabha styrtet ned tæt ved klubbens stadion.

Flere medier, heriblandt Sky Sports, melder, at helikopteren er styrtet ned cirka en times tid efter slutfløjt på King Power Stadium, hvor Leicester tidligere på aftenen spillede mod West Ham i Premier League.

Det er endnu uvist, hvem og hvor mange, der var ombord på helikopteren. The Guardian melder, at der kan være tale om Leicester City-ejeren selv. Ifølge politiet i Leicester er helikopteren styrtet ned kort efter klokken 21:30 dansk tid. Kort efter skulle den have fået mekaniske problemer og styrtede ned på parkeringspladsen ved stadion.

Der er ingen afklaring på, hvor stort omfanget er ulykken er, men allerede nu er reaktionerne begyndt at strømme ind ovenpå den forfærdelige ulykke. Heriblandt Harry Maguire fra Leicester City, der reagerer på Twitter.

Også West Hams Pablo Zabaleta udtrykker sin medfølelse oven på ulykken.

My thoughts and prayers are with all those involved in the helicopter accident at Leicester City. — Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) 27. oktober 2018

»Mine tanker og bønner er hos alle dem, der er involveret i heliktopterstyrtet i Leicester City,« skriver West Ham-spilleren på Twitter.

Helicopter crash looks horrendous. Not sure yet if any, or how many casualties. Thoughts with everyone concerned. https://t.co/wtQ8jGMuUE — Gary Lineker (@GaryLineker) 27. oktober 2018

»Heliktorstyrt ser forfærdeligt ud. Ved endnu ikke om nogen eller hvor mange omkomne. Mine tanker er med alle involverede,« skriver Gary Lineker på Twitter.

Thoughts & prayers for everyone concerned in Leicester helicopter crash... very sad and frightening.. — Benjamin Mendy (@benmendy23) 27. oktober 2018

Benjamin Mendy, der spiller i Manchester City, sender også sine tanker og bønner til alle involverede i styrtet.

»Meget sørgeligt og uhyggeligt,« skriver han på Twitter.

BREAKING: Leicester City's helicopter, used by the club's owners, has crashed outside the stadium after today's match vs West Ham.

Horrific images emerging from the scene. Hope & pray whoever was on board got out alive. pic.twitter.com/n0wQNu0CE1 — Piers Morgan (@piersmorgan) 27. oktober 2018

Her er det Piers Morgan, journalist og tv-vært, der deler sin reaktion på ulykken. Han har også lagt at billede fra stedet op på Twitter.

»Forfærdelige billeder, der kommer fra stedet. Håb og bed til, at alle der var ombord kom ud i live,« skriver han blandt andet.

What an absolutely terrible terrible day , my thoughts and prayers are with everyone at my old club Leicester city — Robbie Savage (@RobbieSavage8) 27. oktober 2018

Robbie Savage, tidligere professionel fodboldspiller i blandt andet Leicester City, sender også alle sine tanker til alle involverede.

»En fuldstændig forfædelig, forfædelig dag. Mine tanker og bønner er hos alle i min gamle klub Leicester.«

Her ses redningsarbejdere ved helikoptervraget efter styrtet ude foran King Power Stadium. Foto: BEN STANSALL Vis mere Her ses redningsarbejdere ved helikoptervraget efter styrtet ude foran King Power Stadium. Foto: BEN STANSALL

Se flere reaktioner herunder.

Our thoughts go out to all those affected by this evening's helicopter crash at @LCFC.#BHAFC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 27. oktober 2018

The thoughts of all at West Ham United are with everybody at Leicester City at this time. — West Ham United (@WestHamUtd) 27. oktober 2018

The thoughts and prayers of everybody at Stoke City are with those affected by the terrible incident at @LCFC this evening.#SCFC — Stoke City FC (@stokecity) 27. oktober 2018

The thoughts of all at Derby County Football Club are with those affected by the incident at the King Power Stadium tonight. — Derby County (@dcfcofficial) 27. oktober 2018

The thoughts and best wishes of everyone at #htafc are with @LCFC and those affected by tonight’s tragic post-match incident.



(DTS) — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 27. oktober 2018