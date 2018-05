Reaktionerne fra både spillere og klubber strømmer ind, efter det lørdag aften kom frem, at Sir Alex Ferguson er blevet opereret for en hjerneblødning.

Engelske medier skriver, at den legendariske tidligere manager for Manchester United nu kæmper for sit liv, mens den engelske storklub lørdag aften offentliggjorde følgende erklæring:

»Sir Alex Ferguson har i dag gennemgået en operation for en hjerneblødning. Operationen er gået godt, men han behøver nu en periode med intensiv pleje til at hjælpe ham igennem genoptræningen. Hans familie beder om, at deres privatliv respekteres i sagen. Alle i Manchester United sender vores bedste tanker,« skriver den engelske storklub.

76-årige Sir Alex Ferguson, der stod i spidsen for Manchester United igennem 27 år, blev lørdag morgen hastet fra sit hjem i Cheshire til hospitalet i Macclesfield. Her blev han senere opereret for den hjerneblødning, der havde bragt ham i 'en alvorlig tilstand'.

Overalt krydses dernu fingre for manden, der fra midten af 80erne og frem til 2013 første Manchester United til 13 engelske mesterskaber, fem FA Cup-titler og to triumfer i Champions League. Både Fergusons tidligere spillere, rivaliserende klubber og andre store spillere er gået til tasterne for at vise en af fodboldhistoriens største deres uforbeholdne støtte.

Please Be strong Win this one — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) May 5, 2018

Very sorry to hear about sir Alex Ferguson being in hospital. Thoughts are with him and his family. Stay strong Boss

Devasted about the news about Sir Alex and knowing all to well about the situation ourselves. Stay strong and hope together with everyone you recover. Edwin & Annemarie pic.twitter.com/aaxqRI9Bg7 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) May 5, 2018

Wishing Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery following his emergency surgery today. — Robbie Fowler (@Robbie9Fowler) May 5, 2018

Devastated to hear about Sir Alex. Stay strong Boss. Thoughts are with you — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) May 5, 2018

Hang in there Sir Alex. Thoughts are with the family and close ones. — Vincent Kompany (@VincentKompany) May 5, 2018

We’re all thinking of you, Sir Alex. pic.twitter.com/2K14ZPKFMk — Arsenal FC (@Arsenal) May 5, 2018

Very sorry to hear the news that Sir Alex Ferguson is seriously ill in hospital. Wish him all the very best. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 5, 2018

Everybody at the Club sends their best wishes to Sir Alex Ferguson for a full and speedy recovery following his emergency surgery today. pic.twitter.com/bCqtsxRvu3 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 5, 2018