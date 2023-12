27. december oplevede Jack Grealish og hans familie et sandt mareridt.

Omkring ti familiemedlemmer var samlet i Manchester City-stjernens palæ i Cheshire, da tyve pludselig brød ind i huset.

Og nu reagerer Jack Grealishs træner, Pep Guardiola, på det voldsomme indbrud.

»De (spillerne, red.) har sikkerhedsforanstaltninger, men det skete desværre alligevel. Det er sket flere gange, både i Storbritannien og i Catalonien, hvor min familie bor. Der sker mange ting, og i dag skal man passe på, det er helt sikkert.«

Sasha Attwood, der er forlovet med fodboldspilleren, var et af de familiemedlemmer, som befandt sig i huset. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

»Du kan ikke være særlig meget på de sociale medier. Jo mindre de ved, jo bedre. Folk venter. De venter og holder øje med, hvor du er, og hvad du laver,« siger City-træneren på et pressemøde forud for lørdagens kamp mod Sheffield United ifølge VG.

Jack Grealish og hans familie blev udsat for indbruddet, mens den engelske stjerne var i aktion for Manchester City, der ude mødte Everton.

Familien, der var samlet for at se kampen, slog alarm, da hundene begyndte at give lyd, og de kunne høre nogen snige sig rundt.

Tyvene, som endnu ikke er blevet fanget, stjal angiveligt smykker og ure for cirka en million pund – svarende til 8,5 millioner kroner.

Den engelske landsholdsspiller hastede efter sigende hjem efter kampen, der endte 3-1 til Manchester City.