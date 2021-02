Forfærdeligt. Chokerende. Uforklarligt.

Det er ikke ligefrem de pæne vendinger, der i disse timer bliver brugt om Liverpool og særligt målmand Alisson Beckers præstation ovenpå det skuffende 1-4-nederlag til Manchester City søndag aften.

Med nederlaget får Jürgen Klopps mandskab for alvor svært ved at spille med om titlen, og præstationen betød samtidig, at mandskabet indkasserede det tredje hjemmebanenederlag på stribe.

Det er ikke sket siden 1963, og nu rasler kritikken ned over de forsvarende engelske mestre.

28-årige Alisson Becker havde en decideret mareridtsaften mod Machester City. Foto: Jon Super / POOL Vis mere 28-årige Alisson Becker havde en decideret mareridtsaften mod Machester City. Foto: Jon Super / POOL

Først og fremmest på den ellers så stærke keeper Alisson Becker, der med to graverende fejl i anden halvleg nærmest forærede Manchester City sejren.

»Liverpool-målmanden er muligvis en af de bedste i verden, mens han fejltagelser på to af Citys mål må betragtes som uforklarlige på ethvert niveau. At begå én er måske forståelig, men to? På alle måder chokerende,« skriver Sky Sports i deres bedømmelse af brasilianeren, der får karakteren 2 ud af 10.

Daily Mirror kalder kampen for målmandens værste i Liverpool-trøjen og går endda så langt som at mene, at hans momentvise 'hjerneblødninger' muligvis har sikret Manchester City mesterskabet.

Efterfølgende havde manager Jürgen Klopp heller ikke rigtig svaret på, hvad der gik galt for hans normalt så stærke mand i målet.

Foto: Laurence Griffiths / POOL Vis mere Foto: Laurence Griffiths / POOL

»Der er ingen forklaring for Allisons fejl. På den første gav vi ham ikke mange muligheder, men på den anden mistimer han bare bolden. Måske havde han kolde fødder eller noget. Det lyder komisk, men det kan godt være,« sagde Klopp ifølge The Guardian.

»Allison har reddet vores liv masser af gange, og i aften lavede han to fejl – det er sådan, det er.«

Samtidig gjorde han det klart, at målet nu hedder top-fire.

Med nederlaget fører Pep Guardiola stjerner med 50 point for 22 kampe foran Manchester United med 45 point efter 23 kampe.

Liverpool finder man på fjerdepladsen – ti point efter City og endda med en kamp mere.