Grundet de tyske indrejseregler skal RB Leipzig spille Champions League-kampen mod Liverpool i Ungarn.

Den tyske fodboldklub RB Leipzig skal spille ottendedelsfinalen i Champions League hjemme mod Liverpool i ungarske Budapest. Kampen spilles 16. februar.

Det bekræfter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) på sin hjemmeside søndag.

Liverpool har fået afslag på at rejse ind i Tyskland på grund af coronarestriktioner.

Tysklands restriktioner betyder, at landet har lukket for flyrejsende fra lande, hvor nye varianter af coronavirusset spreder sig - herunder Storbritannien.

Kun hvis man er tysk statsborger eller er udlænding bosiddende i Tyskland, kan man få lov til at rejse ind i landet.

Det var op til Leipzig at finde et nyt sted at spille kampen.

Leipzig råder blandt andre over den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen.

En talsmand fra Tysklands indenrigsministerium forklarede nærmere om reglerne i torsdags.

- Der er kun meget få undtagelser for restriktionerne, og der er ingen særlige regler for professionelle sportsudøvere, siger talsmanden.

- Landets politi har informeret RB Leipzig om, at den situation, som klubben har beskrevet, ikke giver anledning til undtagelser, sagde talsmanden til dpa.

