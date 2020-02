Bayern München indtager førstepladsen i Bundesligaen, efter at RB Leipzig lørdag delte med Gladbach.

RB Leipzig overvintrede på Bundesligaens førsteplads, men må nu kigge op på Bayern München i tabellen.

Lørdag spillede Yussuf Poulsen og co. uafgjort, da det i topbraget hjemme mod Borussia Mönchengladbach endte 2-2.

Da de sydtyske giganter fra Bayern tidligere på dagen slog Mainz, er det nu de forsvarende mestre, der igen ligger i top i jagten på mesterskabet.

Bayern München har 42 point, mens RB Leipzig har 41. Dortmund fuldender top-3 med 39 point, men har Gladbach lige i hælene med lige så mange point i den tætte tyske topstrid. Alle hold har spillet 20 kampe.

Leipzig og Gladbach dominerede hver sin halvleg lørdag, og gæsterne lagde ud.

Cirka midtvejs i kampens første halvdel servede Oscar Wendt bolden i feltet for Alassane Plea, der køligt gjorde det til 1-0.

Ti minutter senere blev føringen fordoblet ved Jonas Hofmann, der tæmmede bolden i feltet og med en elegant manøvre lagde den til rette ved højrefoden for derefter at sparke 2-0-målet i kassen.

Det fik Leipzig-træner Julian Nagelsmann til i pausen både at sende Yussuf Poulsen og danskerens angrebskollega Patrik Schick på banen.

Der gik da heller ikke længe, før det gav pote. Efter fem minutter havde Schick nemlig reduceret til 1-2.

Tjekken lavede, hvad der formentlig var en af karrierens nemmeste mål, da han udnyttede et kæmpe kiks af Gladbach-målmand Yann Sommer, der efter at have steget til vejrs og grebet bolden tabte den mellem benene, så Schick nemt kunne sparke den i et tomt mål.

Det gav hjemmeholdet blod på tanden, og ti minutter efter reduceringen fik Leipzig hjælp af gæsterne, da Alassane Plea brokkede sig til to gule kort og blev vist ud.

Det udløste et stormløb mod Gladbach-målet, men det var først kort før de 90 minutters udløb, at den forløsende scoring kom.

Christopher Nkunku udlignede, da franskmanden med et drøn fra distancen gjorde det til 2-2. Overtiden bød på et massivt Leipzig-pres og et Gladbach-mandskab på hælene, men Nkunkus mål blev kampens sidste.

/ritzau/