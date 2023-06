Han har flere store fodboldminder. Og et af dem fik han for ganske nylig.

Det fortæller Rasmus Tantholdt til B.T., der møder ham på den røde løber til Fodboldfondens velgørenhedsgalla.

For TV 2-korrespondenten er stor fan af AGF, og han var også på stadion, da det lykkedes for klubben at vinde bronze efter at have spillet 3-3 mod Brøndby i den sidste runde af den netop overståede Superligasæson.

»Det var voldsomt. Jeg fik lov at stå i omklædningsrummet, da det blev fejret, og det var noget af det største, jeg har været med til rent fodboldmæssigt, må jeg indrømme,« siger han og fortsætter:

AGF sikrede sig bronzen i sidste runde af Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere AGF sikrede sig bronzen i sidste runde af Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg havde Natasja (Crone, red.) med, og det var fantastisk at fejre det med hende i Aarhus,« fortæller han om den store dag.

Det var dog ikke uden nerver, for det gik som bekendt bestemt ikke efter planen for AGF, der var i store problemer.

»Det er klart, da vi er en mand nede og bagud 0-3 midt i anden halvleg, tror jeg selvfølgelig på det,« siger Rasmus Tantholdt med et grin.

»Ej, det gør jeg sgu nok ikke. Men jeg er ikke en af dem, der begynder at gå. Det synes jeg ikke, man bør gøre. Det var en fantastisk dag,« jubler han.