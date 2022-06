Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag skete det endelig efter en længere dans om den varme grød. Landsholdsspiller Rasmus Nissen blev solgt fra RB Salzburg til Leeds.

I forbindelse med transferen til Premier League-klubben er et klip fra Salzburgs omklædningsrum igen blevet delt på de sociale medier, og her kan man roligt sige, at Rasmus Nissen var i godt humør over at vinde det østrigske mesterskab. Se klippet længere nede.

Landsholdsspilleren er også selv bekendt med videoen.

»Jeg har set videoen et par gange på Twitter, efter det er blevet lagt op. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Først og fremmest synes jeg, at omklædningsrummet er et helligt sted, som man ikke behøver filme. Det er jo Salzburg selv, der har lagt det op, men ud over det er det bare et udtryk for glæde og eufori,« siger Rasmus Nissen.

pic.twitter.com/eT1a69mtpR — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 24, 2022

Han må siges at have haft en helt vild uge med tre landskampe på syv dage og et stort skifte til Premier League til en værdi af 75 millioner kroner.

»Det var fedt og hektisk, fordi det var hurtigt frem og tilbage. Det var sindssygt fedt, at jeg kunne tage over og se det. Ellers skulle jeg have underskrevet på et eller andet hotelværelse. Det var en del sjovere, at det kunne lykkes at tage derover,« siger han om det hektiske døgn onsdag.

Skiftet til Leeds glæder ham naturligvis rigtig meget, og sportsligt kan han se frem til at arbejde sammen med sin tidligere træner i Salzburg i Jesse Marsch.

»Af de muligheder jeg havde, var det klart det projekt, jeg bedst kunne se mig i. Jeg brugte ikke så meget tid på at tænke over det, da det var en mulighed. Det er fantastisk og en kæmpe klub i Premier League med min tidligere træner, der gerne ville have mig, så det var en nem beslutning,« siger han og slutter:

»Det er altid afgørende, at man har et godt forhold til de mennesker, man skal arbejde sammen med. Og éns egen chef. Det bliver det jo igen. Det havde selvfølgelig noget at sige.«

Rasmus Nissen og landsholdet har sæsonens sidste kamp på mandag, når Østrig kommer på besøg i Parken. Herefter venter sommerferien, inden han flytter til engelsk fodbold.