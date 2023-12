Den danske højrekant kom ind fra bænken og fremtvang et straffespark, før han scorede sejrsmålet mod Sassuolo.

Landsholdsspilleren Rasmus Nissen Kristensen blev søndag matchvinder for AS Roma i den bedste italienske fodboldrække.

Ti minutter før slutfløjt scorede den 26-årige danske højrekant sejrsmålet i en 2-1-sejr på udebane over Sassuolo.

Nissen Kristensen modtog bolden på kanten af hjemmeholdets straffesparksfelt fra Paulo Dybala. Danskeren tog et par træk, inden han skød på mål.

På vej mod mål ramte bolden en Sassuolo-spiller og fortsætte i en bue hen over hjemmeholdets målmand.

Danskeren var også kraftigt involveret i udligningen til 1-1, efter at der få minutter tidligere blev begået straffespark på ham. Højrekanten tog et fikst træk bagom sit eget støtteben, men blev fældet.

Efterfølgende blev der peget på straffesparkspletten, og den store chance blev udnyttet af Paulo Dybala.

Romerne var på det tidspunkt en mand i overtal, efter at Sassuolos Daniel Boloca var blevet udvist efter en times spil. Matheus Henrique havde før pausen bragt hjemmeholdet foran med 1-0.

Rasmus Nissen Kristensen indledte som så ofte før kampen på bænken for Roma, men danskeren blev sendt på banen fra anden halvlegs start.

Sejrsmålet mod Sassuolo var forsvarsspillerens første for Roma, der indtager en fjerdeplads i Serie A med 24 point. Tabellen toppes af Inter med 35 point, efter at Milano-klubben søndag vandt 3-0 ude over Napoli.

Nissen Kristensen er ejet af engelske Leeds, men han befinder sig i Italien på en lejeaftale sæsonen ud.

