Det er ikke kun i Danmark, at vi taler om Rasmus Højlund.

Efter sin pragtpræstation i Parken, hvor han sendte bolden i nettet hele tre gange, har hele verden spærret øjnene op for det danske stjernefrø.

Højlund er nemlig den mest populære spiller i verden netop nu – i hvert fald på den anerkendte fodboldplatform Transfermarkts hjemmeside.

Således er der altså flere, der skriver danskerens navn ind i søgefeltet på platformen, end navne som Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland og Kylian Mbappé.

Hele verden holder øje med Rasmus Højlund. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hele verden holder øje med Rasmus Højlund. Foto: Liselotte Sabroe

Også 20-årige Højlunds værdi er steget markant.

Transfermarkt havde 11. november anslået Atalanta-angriberens værdi til 15 millioner euro – svarende til knap 112 millioner kroner.

21. marts blev værdien opdateret til hele 35 millioner euro, hvilket er over 260 millioner kroner. Læg dertil in mente, at det var, før danskeren scorede hattrick i torsdagens EM-kvalifikationskamp mod Finland.

Søndag skal den populære dansker formentlig i aktion igen, når han og resten af det danske herrelandshold møder Kasakhstan på udebane.

Den kamp spilles klokken 15 dansk tid, og du kan naturligvis følge med live her på bt.dk.