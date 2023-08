Rasmus Højlund er tæt på at skrive sig ind i de danske historiebøger med kæmpeskiftet til Manchester United, der i løbet af få dage er en realitet.

Men det er ikke kun klubskiftet, Rasmus Højlund trækker opmærksomhed fra.

Nej, den unge dansker bliver nemlig sammenlignet den norske superstjerne Erling Haaland.

»Jeg kan godt forstå, at man sammenligner dem,« siger Viaplay-kommentator Niels Christian Frederiksen og uddyber:

»Det er to store stærke drenge over 190 centimeter. To venstrefodede angribere, der går til den. To mænd, som kan lave mål. To, der er fra Skandinavien, og nu bor de så i samme by.«

På sociale medier pibler sjove billeder og memes frem, hvor de to spilleres antal scoringer inden skiftet til Premier League sammenlignes.

Og her mener Niels Christian Frederiksen, at Højlund – og alle andre – blegner i forhold til Manchester Citys norske superstjerne.

»Hvis man skærer ind i det, så er det ikke rimeligt at sammenligne de to, fordi Haaland er på en helt anden hylde end Rasmus Højlund,« siger han.

Det forventes, at Rasmus Højlund præsenteres som ny United spiller i weekenden. Foto: Spada/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det forventes, at Rasmus Højlund præsenteres som ny United spiller i weekenden. Foto: Spada/AP/Ritzau Scanpix

»Men når man koster så mange penge som Rasmus Højlund, så er man nødt til at acceptere, at man bliver målt på den højeste skala. Det må han leve med.«

Når klubskiftet bliver officielt vil Rasmus Højlund, ifølge Niels Christian Frederiksen også skrive sig ind som den dyreste angriber i Manchester Uniteds historie.

Alligevel er Viaplay-kommentatoren skeptisk for Højlunds tid i den engelske storklub.

Omend positivt skeptisk.

»Det er altså en stor mundfuld, som han skal konsumere, og hvis vi trækker Haaland ind – så kom Haaland til et projekt, der var på skinner. Det er ikke tilfældet for Højlund – han kommer til noget, som skal bygges op.«

»Jeg ser ham ikke blandt verdens bedste angribere lige nu – men han har en pris, som om han var det.«

Manchester United kommer til at få en usleben diamant i truppen, og det er lig med en risiko for, at Højlund falder igennem, mener Niels Christian Frederiksen.

Prisen skulle efter sigende ligge på knap 75 millioner euro plus bonusser for yderligere ti millioner euro – i danske kroner er det svimlende 560 millioner og knap 75 millioner i bonusser.

»Prisen gør, at forventningen ikke er, at han er en usleben diamant. Så han skal slå til med det samme,« lyder det fra Viaplay-kommentatoren.

»Det bliver hårdt. Men United ringer ikke to gange.«