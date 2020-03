FCK vil tage tempoet og selvtillid fra Celtic-kampen med til AaB-mødet for at få gang i pointkontoen i ligaen.

FC København leverede en stor præstation, da holdet torsdag vandt 3-1 på udebane over skotske Celtic. Det betød avancement til Europa Leagues ottendedelsfinaler med samlet 4-2.

Til gengæld har de danske mestre tabt point i forårets to første superligarunder. Det er vel at bemærke sket mod rækkens to bundhold.

Søndag aften tager Ståle Solbakkens mandskab imod AaB hjemme i Parken. Her er der ifølge midtbanekreatøren Rasmus Falk ikke plads til flere svipsere.

- Det er to forskellige turneringer (EL og Superligaen, red.), og efter to gode europæiske præstationer så skylder vi en god kamp i Superligaen. Både for vores egen og alle andres skyld, siger Falk til fck.dk.

Holdet er ni point efter FC Midtjylland i tabellen.

Efter nederlaget i Esbjerg og uafgjort i Silkeborg leverede FCK en overraskelse af de større, da Celtic blev slået på Celtic Park.

Selv om modstanderen er en anden søndag, så kan kampen i Skotland bruges til noget.

- Vi kan tage noget glæde og energi med fra Celtic-kampen og også et højt tempo og en høj intensitet, som vi gerne vil ud og vise igen, lyder det fra Falk, som ikke frygter træthed i benene efter torsdagens kamp.

- Det har vi prøvet før, og det skal vi kunne klare, siger han.

Kampen mod AaB fløjtes i gang klokken 18.

/ritzau/