Marcus Rashford kan flytte bjerge. Eller i hvert fald politiske holdninger.

For Manchester United-stjernen har fået den britiske premierminister, Boris Johnson, og hans regering til at vende på en tallerken i en særlig sag, der ligger den 22-årige fodboldspillers hjerte nær.

Nu har den britiske regering således besluttet at forlænge den periode, hvor udsatte og svage børn i Storbritannien kan få adgang til såkaldte madbilletter til deres frokostmåltider.

Det skriver flere engelske medier, herunder Independent.

Marcus Rashford har stået i spidsen for en kampagne, der har fået premierminister Boris Johnson til at skifte mening. Foto: OLI SCARFF Vis mere Marcus Rashford har stået i spidsen for en kampagne, der har fået premierminister Boris Johnson til at skifte mening. Foto: OLI SCARFF

Det sker, efter Manchester United-stjernen gik forrest i kampen for at få de engelske politikere til at skifte mening og skrev et åbent brev. Brevet er gået viralt på de sociale medier og nåede hele vejen til Downing Street.

Normalt skulle ordningen, hvor 1,3 millioner børn fra lavindkomstfamilier i Storbritannien får madbilletter, være stoppet før sommerferien, men efter pres fra blandt andre Marcus Rashford har man nu besluttet at forlænge ordningen hen over sommerperioden.

Da den engelske landsholdsspiller selv har prøvet det i sin egen ungdom, er det noget, der står ham nært. Som barn var Rashford og hans familie nemlig afhængige af blandt andet gratis måltider i skolen, suppekøkkener og ikke mindst en hjælpende hånd fra naboer og trænere for at få mad på bordet hver dag, fortæller han i brevet.

»Historier som min er alt for almindelige i England. Brevet er skrevet fra hjertet, og det handler om, hvordan mit liv var på det tidspunkt,« skriver Rashford.

Sammen med FareShare UK har han i løbet af corona-tiden samlet 166 millioner kroner for at anskaffe tre millioner måltider til børn, der bor i familier, hvor kårene er trænge.

Selv har Rashford også været ude at reagere på beslutningen om at forlænge ordningen med madbilletter.

'Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Se bare, hvad vi kan gøre sammen, det her er England i 2020,' skriver Rashford i et opslag på Twitter.