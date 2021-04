Der går i øjeblikket sjældent én dag, hvor VM i 2022 i Qatar ikke bliver heftigt debatteret.

Og søndag var da heller ingen undtagelse, da P1-programmet 'Ordet Fanger' havde besøg af den tidligere toppolitiker Henrik Sass Larsen, der bestemt ikke var bleg for at give sin mening om slutrunden til kende.

»Vi skal væk fra det sted. Det er et grotesk sted at begynde at spille fodbold. Deres stadions er bygget på sorte penge og svindel,« siger Henrik Sass Larsen, der er direktør for brancheforeningen Aktive Ejere.

Han mener desuden, at korruption er den primære årsag til, at værtskabet er endt i Qatar, og som nu burde boykottes fra de deltagende nationer.

54-årige Henrik Sass Larsen.

»Det er til at græde over, hvor korrupt det er,« lyder det videre i P1-programmet.

Foruden Henrik Sass Larsen var Morten Messerschmidt, der er næstformand i Dansk Folkeparti, også med i radioprogrammet

Han var dog – modsat sin tidligere Christiansborg-kollega – lidt mere tilbageholden i sin udmelding om et boykot af VM-slutrunden næste år.

»Det, jeg umiddelbart tænker, er, om man ikke har en tradition for at prøve at adskille politik og sport?« spørger Messerschmidt, hvorefter Henrik Sass Larsen svarer:

40-årige Morten Messerschmidt.

»Den holdning er tiden løbet fra, tror jeg. De har selv fået lov til at styre det i sportens verden, og det har været så bundkorrupt. Og når fodbolden ikke selv kan styre det, så må vi træde til for at styre det ordentligt.«

Netop den kommentar fik da også næstformanden til at genoverveje sit tidligere svar.

»Mit indtryk var, at der var mere vandtætte skotter mellem politik og sport. Men det kan da godt være, vi skal overveje det,« forklarer Messerschmidt, der dog stadig påpeger, at det primært er Dansk Boldspil Union (DBU), der skal på banen debatten.

DBU har dog tidligere meldt ud, at de mener, det er en fejl, at Qatar i første omgang blev udpeget som værtsnation.

Det danske landshold har fået kritik for deres protest-trøjer mod VM-slutrunden i Qatar.

Derfor besluttede unionen da også, at de danske landsholdsspillere i sidste uge skulle bære en trøje med budskabet 'Football supports change' inden kampen mod Moldova. En protest mod placeringen af verdensmesterskabet i Qatar.

Hele debatten om Qatar som værtsnation er opstået på baggrund af, at landet gang på gang har brudt menneskerettighederne, mens flere end 6.500 migrantarbejdere allerede har mistet livet i forbindelse med forberedelserne til slutrunden.