Et interview med Pep Guardiola har gjort rigtig mange engelske fodboldfans vrede.

»Han skal forstå nogle ting. Men jeg vil gerne vide, hvor mange der gjorde noget lignende nytårsaften. Normalt i dette samfund dømmer vi andre, hvor vi bør se på os selv først,« lød det fra Manchester City-træneren efter søndagens sejr over Chelsea.

Den omtalte situation, han refererer til, fandt sted nytårsaften, hvor Benjamin Mendy ikke overholdt de engelske coronarestriktioner.

De lyder, at man ikke må se dem, der ikke er en del af husstanden. Men nytår fejrede franskmanden med flere gæster, som var inviteret til middag, ligesom han også havde hyret en kok.

»Jeg retfærdiggør det ikke, for han brød reglerne. Men lad være med at give for mange lektioner til andre,« lød det efterfølgende fra Guardiola, der også påpegede, at Benjamin Mendy tidligere har været smittet med coronavirus og bliver testet løbende ligesom alle andre spillere.

Forsvaret af Mendy er dog ikke faldet i helt god jord hos mange, der mener, Pep Guardiola burde tage mere afstand til spillerens nytårsfest.

'Wow. Sikke en måde at forsvare det, der ikke kan forsvares. En skændsel.'

'En ekstremt dum ting at sige.'

'Det er pinligt. Klubben burde få frataget fire point/få bøder, når spillerne bryder reglerne. Det er den eneste måde, de lærer det på.'

'Den sidste i rækken af episoder, hvor Guardiola har mulighed for at statuere et eksempel. Men i stedet får han det til at handle om mentalitet (den eneste manager, der indtil videre har forsvaret brud på coronareglerne). Virkelig en skam.'

'Det gør det ikke i orden. Man skulle tro, Pep vidste bedre, efter hans mor desværre døde af covid-19. Virkelig skuffende.'

Sådan lyder blot et udpluk af de mange reaktioner på Twitter i blandt andet kommentarspor hos AP-journalisten Rob Harris og Manchester Evening News-journalisten Tyrone Marshall, der begge har lavet opslag om Guardiolas interview.

Benjamin Mendy kom med en undskyldning gennem en talsmand, og han er ikke den eneste fodboldstjerne, der har fået opmærksomhed for en fest.

Det samme har Erik Lamela, Giovani Lo Celso og Sergio Reguilon fra Tottenham samt Manuel Lanzini fra West Ham, der deltog i en stor julefest, som der blev taget et billede af.

Da det blev lagt på sociale medier, væltede det ind med vrede kommentarer, og flere af spillerne har siden sagt undskyld for deres opførsel. Det kan du læse mere om her.