Den store italienske sportsavis Corriere dello Sport har vakt stor forargelse med deres forside til torsdagens avis.

Den bliver af mange opfattet som langt over grænsen for, hvad man kan tillade sig.

Forsiden bliver prydet af Inters Romelu Lukaku og Romas Chris Smalling i forbindelse med fredagens opgør mellem de to storhold.

De to er tidligere holdkammerater hos Manchester United, og det er der ikke som sådan noget galt i. Det folk raser over er dog, at de to på forsiden er akkompagneret af overskriften 'Black Friday'. Se her:

Læsere er siden gået til tasterne for at rase mod det italienske medie på sociale medier.

En læser skriver: 'Lige når man tror, at italiensk fodbold ikke kan komme længere ned, rammer det et nyt lavpunkt med Corriere dello Sport forside.'

En anden skriver: 'Den italienske avis Corriere dello Sports overskrift er' Black Friday', da Romelu Lukaku og Chris Smalling mødes denne fredag ​​i Serie A. Dette er ikke normalt.'

Også Smallings klub, AS Roma, har reageret på Twitter. Sådan her:

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Den italienske ESPN journalist Matteo Bonetti har også givet sin mening tilkende på Twitter:

'At sige, at jeg er chokeret ville være en løgn lige nu. Komplet pinligt af Corriere dello Sport at komme på den her overskrift for fredagens opgør mod Inter og Roma,' skriver han.

Italiensk fodbold har kæmpet mod en række racistiske hændelser rettet mod spillere denne sæson.

Romelu Lukaku blev eksempelvis mødt med abelyde, da han skulle tage et straffespark på udebane mod Cagliari tidligere denne sæson.

Mario Balotelli er også blevet ramt af rascisme, og han reagerede ved at true med at forlade banen på udebane mod Hellas Verona.

Romelu Lukaku og Chris Smalling har begge imponeret i deres respektive klubber, siden de kom til i sommer: Lukaku har nettet 10 gange i ligaen for Inter, og Smalling har været stærk i forsvaret for Roma, hvor han er på lån fra Manchester United, men Roma skulle være meget interesset i at gøre aftalen permanent.

Black Friday er oprindeligt er amerikanske begreb som relaterer til fredagen efter Thanksgiving, hvor butikker i USA i årevis har holdt brandudsalg af varer.

Fænomenet har i de seneste år også vokset sig stort i Danmark, og det fandt sted i fredags.