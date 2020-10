En ny europæisk superliga er under opsejling, og det er ikke ligefrem noget, som det europæiske fodboldforbund, Uefa, er glade for.

Faktisk siger Uefas præsident, Aleksander Ceferin, at forslaget både er useriøst og et af de kedeligste i verden.

»Der er et stærkt samarbejde mellem os og ligaerne. Det positive i denne situation er dialogen og solidariteten. Den såkaldte superliga er en opfindelse af nogle klubber og en række italienske medier, det er ikke vores forslag,« siger han ifølge Football Italia og fortsætter:

»Det ville være et af de kedeligste projekter i verden. To eller tre klubber taler om det og mener, at de fortjener mere end andre, men de ville rent faktisk vinde rigtig lidt, selv om de tror, de ville være vindere i en superliga. Det er ikke en seriøs diskussion. Disse slags ideer vil dræbe fodbold. Jeg er stærkt imod en superliga, og det er hovedsageligt opfundet af den italienske presse.«

Det var først britiske Sky Sport, der kunne fortælle, at de engelske storklubber Liverpool og Manchester United står i spidsen for det nye projekt, der skal være en turnering udelukkende for de allerstørste europæiske klubber.

Tirsdag kunne den nu forhenværende præsident i FC Barcelona, Josep Bartomeu, så meddele, at klubben har takket ja til at deltage i den nye turnering, der fortsat mangler at blive præsenteret officielt.

Uefa er organisationen bag det nuværende Champions League-format, der pludselig vil blive enormt truet, hvis en ny turnering ser dagens lys.

Både Dansk Boldspil-Union og det tyske forbund, DFL, har ytret modstand mod en såkaldt ny europæisk superliga.

Også danske FC København har udvist stor bekymring for en liga, der endegyldigt ville ekskludere dem fra at kunne spille mod nogle af de største klubber i verden. Læs mere om det herunder.