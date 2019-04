Dommer Jens Maae var i uheldigt fokus, da Brøndby IF spillede sig i pokalfinalen med en 1-0-sejr over AaB i semifinalen på Brøndby Stadion.

Han overså et tilsyneladende klokkeklart straffespark til AaB ved stillingen 1-0 i midten af 2. halvleg, hvilket har fået AaB-fans op i det røde felt på de sociale medier.

Også i AaB-lejren var der skuffelse over den manglende dom.

»Den var blevet dømt 99 ud af 100 andre steder. Man behøver ikke være fodboldprofessor for at se, at der var straffespark. Det var ærgerligt,« sagde AaB-træner Jacob Friis, som dog virkede behersket, efter kampen til TV3+.

Dommer Jens Maae uddelte et rødt kort til Ante Erceg. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Lars Møller Vis mere Dommer Jens Maae uddelte et rødt kort til Ante Erceg. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Lars Møller

Det var et indlæg fra AaB's højre side, som ramte Brøndby IF's Hjörtur Hermannsson på armen, så bolden ikke nåede frem til Frederik Børsting, som stod klar til at behandle bolden tæt på mål. Men det overså dommerteamet.

Se situatonen i videoen øverst.

Derudover var der en episode i første halvleg, hvor et straffespark ikke blev dømt på grund af en tvivlsom offsidedom.

Med sejren er det Brøndby IF, der skal en tur til Parken i pokalfinalen 17. maj mod FC Midtyjylland efter Kamil Wilczeks 1 halvlegs-scoring.