Den udskældte engelske landsholdsspiller Harry Maguire så sit snit til at stikke lidt til sine kritikere.

Så da han fredag aften pandede bolden i mål i Englands 5-0-nedslagtning af Albanien, tog Manchester United-forsvareren hænderne op til sine ører for ligesom at spørge 'hvor er kritikken nu?'

God lir, vil nogen sige. Men for Manchester United-legenden Roy Keane svarede Maguires jubel til at vifte med en rød dug foran en olm tyr.

Ireren, der er notorisk kendt for sine bidske og nådesløse kommentarer, kunne overhovedet ikke se det morsomme i Maguires jubel. Og det lagde han ikke skjul på i ITV-studiet efter kampen.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

»Han lægger hænderne bag øret for at tysse på dem, der har kritiseret ham. Det er pinligt! Han har været en katastrofe i United de seneste måneder.«

»Han tror, at det her mål kommer til at hjælpe ham? Pinligt,« fnøs Roy Keane, der var anfører på det Manchester United-hold, der dominerede Premier League i 90'erne og start-00'erne.

Harry Maguire og Manchester United har i denne sæson haft mere end svært ved at holde niveau. Blandt har 'de røde djævle' tabt 0-5 hjemmemod ærkerivalerne fra Liverpool og 0-2 hjemme mod lokalrivalerne fra Manchester City.

En anden udskældt englænder - Tottenham-angriberen Harry Kane - havde også en forrygende freag aften på Wembley. Han tegnede sig for et hattrick.