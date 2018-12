Problemerne ser ud til fortsat at tårne sig op over 1. divisionsklubben FC Roskilde.

Klubben søger lige nu efter nye aktionærer og en økonomisk indsprøjtning, der skal være med til at sikre driften i den ellers ambitiøse fodboldklub.

Men i kulissen er én mulig redningskrans nu forsvundet med et brag.

Det sker efter, at den kendte erhvervsmand og lokalpolitiker Lars-Christian Brask og et konsortium har efter eget udsagn har valgt at stoppe forhandlingerne om et køb af FC Roskilde.

Beslutningen er ifølge Lars-Christian Brask taget efter det, han kalder for en løgnagtig mail fra den nuværende klubejer Bo Tue Knudsen, til FC Roskildes øvrige aktionærer og sponsorer.

»Vi stopper her, og der er ikke mere at snakke om. Vi har spurgt efter nogle tal og oplysninger, men min gruppe gider ikke at være med, når vi ikke kan få informationen og når også, der bliver udtalt, at vi ikke har forhandlet, når det er det, vi har gjort,« siger Lars-Christian Brask til sn.dk.

Mailen, der har fået Lars-Christian Brask og investorerne til at skrinlægge købsplaner, er denne passage i en mail fra FC Roskilde-ejeren Bo Tue Knudsen, som sn.dk har fået indsigt i.

»...vi har ikke modtaget et tilbud på køb eller overtagelse af FC Roskilde - hverken fra Lars-Christian Brask eller andre,« skriver Bo Tue Knudsen og tilføjer ifølge sn.dk:

»Det er derimod korrekt, at vi gennem nogen tid har sonderet mulighederne for at få flere aktionærer ind i klubben, dels for at sikre flere ressourcer til den videre rejse, dels for at få flere »skuldre« til at bære projektet. Dette arbejdes der fortsat på, men et salg af FC Roskilde har aldrig været på tale,« lyder det fra Bo Tue Knudsen.

Udlægningen af forløbet kalder Lars-Christian Brask for uværdig og respektløs.

»Det er uværdigt og respektløst, og jeg har virkelig forsøgt at få fat i Bo for at høre, hvor han var. Det har ikke været muligt, og nu trækker vi os. Nu stopper festen. Fuldstændig. Vi gider ikke mere. Vi er en seriøs gruppe, og vi kan ikke forstå, at man sender en mail ud med en direkte løgn, og det vil vi ikke være med til,« slår Lars-Christian Brask fast.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Bo Tue Knudsen, men uden held.