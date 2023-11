Brøndby-fansenes banner i Parken forud for derbyopgøret mod rivalerne fra FC København vækker stor undren.

I hvert fald, hvis man tager temperaturen på de sociale medier, hvor billeder af banneret bliver delt heftigt og kommenteret i disse minutter.

'Det er kampdag, klokken den er kvart i Uno og Wolt. Velkommen til Nordens største TikTok-Tribune. Fyldt med turister, piger og stikkere!,' lyder banneret.

Og her er der ingen, der forstår, hvorfor det skulle være et problem, at der er piger på plads på tribunen i Parken.

Et lille udpluk fra X lyder således:

- 'Så I er imod kvinder på stemningstribuner? Velkommen til 2023, båtnakker'

- 'Rip til alle kvindelige Brøndby-fans i dag..'

- 'Hvad laver ordet "piger" sammen med turister og stikkere som nedladende. Lidt .. sexistisk?'

