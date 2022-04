Ved fredagens VM-lodtrækning var det ikke kun puljerne forud for vinterens fodboldslutrunde, der blev annonceret. Også den opsigtsvækkende officielle maskot, La'eeb, blev præsenteret.

Ved første øjekast ligner maskotten et spøgelse iklædt en hovedbeklædning af stof, der bæres i Qatar – også kaldet en 'gutra'.

Men det er 'den eventyrlystne, sjove og nysgerrige La'eeb' ikke nødvendigvis.

I hvert fald ikke ifølge Khalid Ali Al Mawlawi, der er administrerende direktør i Qatar-virksomheden Aspetar, og som ved lodtrækningen præsenterede maskotten, der i øvrigt beskrives som 'han'.

»La'eeb vil være kendt for sin ungdommelige ånd, der spreder glæde og selvtillid overalt, hvor han går. La'eeb kommer fra en parallel verden, hvor turneringsmaskotter bor. Det er en verden, hvor ideer og kreativitet danner grundlaget for karakterer, der lever i alles sind,« beskrev Al Mawlawi og tilføjede:

»Vi opfordrer alle til at forestille sig, hvordan den ser ud.«

Det var der nogle, der tog til sig og satte ord på forestillingerne.

Nedenfor ses en række af kommentarerne fra Twitter:

'Er det et kæmpe spøgelse dannet af migrantarbejdernes sjæle?'

'Skal dette være ånden hos alle, der gik bort, mens de arbejdede for at bygge stadioner uden nogen form for sikkerhed?'

'Nogen foreslog, at det måske var spøgelset af en stadionbygningsarbejder.'

'Et spøgelse til at mindes alle de døde arbejdere. Det ser ud, som om den er dækket af blodpletter.'

Den fulde præsentationsvideo af La'eeb kan ses her: