UEFA bliver haglet ned på de sociale medier, efter det europæiske fodboldforbund lavede et noget uheldigt opslag på Twitter torsdag morgen.

Rusland var begyndt deres invasion af Ukraine, og den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, indførte torsdag morgen undtagelsestilstand i landet og bad alle borgere om at holde sig inden døre.

Samtidig med, at der var meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer, lavede UEFA følgende opslag, som udtrykte begejstring for, at der i aften skulle spilles kampe i Europa League – et opslag, der nu er blevet slettet efter at have fået en voldsom modtagelse af utallige Twitter-brugere.

Du kan se et uddrag af dem herunder, der reagerede på opslaget med ordene 'Glædelig torsdag allesammen'.

Det nu slettede tweet fra UEFA. Vis mere Det nu slettede tweet fra UEFA.

''Det er jo fuldstændig hjernedødt at sende ud. Har I slet ikke nogen situationsfornemmelse?'

'Sjældent har jeg set noget så dumt! #VistårsammenmedUkraine'

'Lad os da få en russisk invasion mod Ukraine og så lave popcorn til fodboldkampene. Hvilken idiot står bag dette tweet?'

'Har I fået så mange russiske penge stukket i hånden, at I ikke længere kan bruge hjernen? Glædelig torsdag!? I er godt nok en flok ikke særlig rare mennesker.'

'Folk dør. Vi er tæt på tredje verdenskrig. Det er bestemt ikke en dag at fejre. Hav dog bare lidt, der ligner situationsfornemmelse!'

Foto: Antonio Bronic Vis mere Foto: Antonio Bronic

UEFAs eksekutivkomité holder ekstraordinært møde for at 'evaluere situationen og tage de nødvendige beslutninger' fredag.

Årsagen er den seneste udvikling i konflikten mellem Rusland og Ukraine.

»Oven på udviklingen i situationen mellem Rusland og Ukraine i de seneste 24 timer har UEFA-præsidenten besluttet at indkalde til et ekstraordinært møde i eksekutivkomiteen fredag klokken 10 for at evaluere situationen og tage de nødvendige beslutninger,« lyder det.

Det fremgår ikke, hvad der præcis skal diskuteres, men denne sæsons Champions League-finale skal spilles i Sankt Petersborg 28. maj, og der har i denne uge været spekuleret i, om UEFA på grund af Rusland-Ukraine-konflikten ville flytte den.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra UEFA, men de er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.