Det ville være synd at sige, at der mangler historier om Gareth Bale i de spanske medier.

Den udskældte waliser optager kilometervis af spalteplads og bliver debatteret flittigt i sportsprogrammer på tv.

Oftest er det ikke positive ting, der bliver sagt om Real Madrid-stjernen, som nu i flere sæsoner er blevet meldt på vej væk fra kongeklubben.

Og det er Bales agent, Jonathan Barnett, ved at have fået nok af.

I et interview med engelske talkSPORT fastslår han, at der er flere løgne i omløb omkring Gareth Bale.

»De såkaldte eksperter, som er på tv igen og igen og siger ting som: ‘Det største problem med Gareth Bale er, at det han ikke taler spansk, og det er en skændsel’. De folk har aldrig mødt ham og aldrig spurgt nogen, så jeg har ingen ide om, hvor de får den holdning fra.«

»Gareth Bale taler spansk, så jeg gider ikke høre de her såkaldte eksperter, som gør sig selv til idioter, når de står på tv og siger sådan noget vrøvl.«

»Og jeg bebrejder også tv-selskaberne for at bringe de her såkaldte eksperter på skærmen - hvordan kan de være ‘eksperter’ på Gareth Bale og snakke om Gareth Bale, når de aldrig har mødt ham eller ikke ville kunne genkende ham halvdelen af gangene,« siger Jonathan Barnett og tilføjer:

»Det er joke!«

30-årige Gareth Bale har spillet i Real Madrid siden 2013, og han har blandt andet været med til at vinde Champion League fire gange. Trods det er han dog aldrig blevet en fanfavorit, og på det seneste er rygterne om en exit fra hovedstadsklubben for alvor taget til i styrke.