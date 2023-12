Lionel Messis ægteskab står i flammer.

I hvert fald hvis man skal tro et brasiliansk medie, der skriver, at Lionel Messi og hans kone, Antonela Roccuzzo, oplever deres ægteskabs største krise, siden de fandt sammen i 2008.

Det skyldes, at den argentinske verdensmester efter rygterne har en affære med en anden kvinde, skriver Daily Mirror.

Men nu har parret fået hjælp fra uventet side.

Lionel Messi og Antonela Roccuzzo tager ofte på ferie med Messis tidligere holdkammerat i Barcelona Cesc Fabregas og hans kone Daniella Semaan.

Og det er altså Daniella Semaan, der skyder rygterne ned på sin Instagram-profil.

»Jeg ved ikke hvilket ubetydeligt medie, det her er. Men det er i hvert fald løgn,« skriver Daniella Semaan.

Ifølge Daily Mirror går der rygter om, at Messi skulle have indledt en affære med en argentinsk journalist.

Et rygte der skulle være opstået, efter Inter Miami-spilleren sendte et særligt blik til journalisten, i forbindelse med at han vandt sit ottende Ballon d'Or-trofæ i oktober.

Den selvsamme journalist holdt en lidenskabelig tale til Lionel Messi, efter Argentina vandt semifinalen til VM mod Kroatien.

»Der er ikke noget barn i Argentina, som ikke har en trøje med dit navn bagpå. Du har haft betydning for alle borgere i Argentina, og det er efter min mening endnu større end at vinde et verdensmesterskab,« sagde journalisten blandt andet til Messi under interviewet.

Lionel Messi og Antonela Roccuzzo har kendt hinanden siden barndommen, og sammen har de tre børn.