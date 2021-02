Den tidligere Barcelona-stjerne Julio Salinas revser klubbens afgående ledelse for at have ødelagt FC Barcelona og spår en svær fremtid for den spanske storklub.

»De arvede en Ferrari og har forvandlet det til skrot.«

Så kontant beskriver Julio Salinas situationen i Barcelona, hvor økonomien brænder under klubben, mens Lionel Messi ser ud til at forlade holdet efter denne sæson.

Julio Salinas henviser til den tidligere præsident Josep Maria Bartomeu og dennes bestyrelse, som han mener, har drevet FC Barcelona ud i en sportslig og økonomisk ruin efter årtier med masser af titler og succes.

»Den forhenværende bestyrelse har lavet et så meget rod i klubben, at den nu er et økonomisk kaos,« siger den tidligere Barcelona-angriber til avisen AS og fortsætter:

»Siden holdet vandt tre titler i 2015, har klubben praktisk talt intet vundet, men har i stedet lit nogle ydmygende nederlag.«

Julio Salinas revser den tidligere ledelse i FC Barcelona. (AFP PHOTO / PAU BARRENA) Foto: PAU BARRENA Vis mere Julio Salinas revser den tidligere ledelse i FC Barcelona. (AFP PHOTO / PAU BARRENA) Foto: PAU BARRENA

7. marts er der præsidentvalg i Barcelona, hvor fremtidens ledelse skal på plads.

Og foran dem venter der en skræmmende tid, vurderer Julio Salinas.

»Fremtiden er skræmmende, da det ser ud til, at Messi tager til PSG eller Manchester City, mens Busquets og Pique også ser ud til at tage videre, og vi har et ungt hold og ingen penge til at konkurrere på transfermarkedet,« siger han og tilføjer:

»Når man lægger alt det sammen, ser fremtiden svær ud for at være ærlig.«

Trods de svingende resultater mener Julio Salinas ikke, at det giver mening at fyre træner Ronald Koeman, da han trods alt er lykkedes med at få flere unge spillere ind på holdet og få mere ud af den tidligere Ajax-profil Frenkie de Jong.