I en tid med corona og påpasselighed er det blevet for meget for Brentfords danske manager, Thomas Frank, at der samtidig er lagt venskabslandskampe ind i programmet i de kommende uger.

Danskeren lægger ikke skjul på sin frustration over den beslutning og det faktum, at man i England, hvor kampene er mange og hårde, som et af få lande i topfodbold ikke har prioriteret at have fem udskiftninger i det komprimerede kampprogram.

»Det er skørt. Jeg ved ikke, hvorfor landsholdene skal spille tre kampe. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være, at de skal spille en venskabskamp. Det giver ingen mening. Jeg forstår ikke, hvad Uefa tænker på,« lyder kritikken fra Thomas Frank til Daily Mail.

Hans mandskab skal med pokalkampe højst sandsynligt spille midtugekampe resten af året – som nævnt kun med tre udskiftninger til rådighed i kampene.

Det får Thomas Frank til også at rette en kritik mod beslutningstagerne i engelsk fodbold.

»Hvem tager de her beslutninger? De forstår sikkert ikke fodbold. Jeg håber, at EFL og Premier League snart får det ændret, så vi kan have fem udskiftninger. Det er afgørende, tror jeg. Spanien har fem udskiftninger, det samme har de i Frankrig, Tyskland, Holland, Tyrkiet, Danmark – alle de europæiske ligaer og på landsholdene, men i fodboldens moderland har vi det ikke.«

»Den bedste liga i verden, Premier League, og den sjettebedste række i verden (Championship), som er de to mest ubarmhjertige og fysisk udfordrende ligaer i verden, har ikke fem udskiftninger,« lyder det klart og tydeligt med utilfredshed fra den danske manager.

Brentford har Mathias Jensen og Henrik Dalsgaard i den kommende landsholdstrup.