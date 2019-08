Marcus Rashford eller Paul Pogba?

Nu har Ole Gunnar Solskjær besluttet sig for, hvem der skal sparke straffe i fremtiden for Manchester United.

For den norske manager er slet ikke tilfreds med den scene, der udspillede sig i forbindelse med mandagens Premier League-kamp mod Wolverhampton - her endte Paul Pogba med at brænde et straffespark.

Efter at Marcus Rashford havde scoret fra 11-meter-pletten ugen forinden.

Ifølge The Sun har har Ole Gunnar Solskjær nu gjort det klart i omklædningsrummet, at netop Marcus Rashford skal sparke straffespark for klubben i denne sæson.

Nordmanden skulle desuden være flov og vred over forløbet - især over at duoen ikke inden kampen havde afgjort, hvem der skulle skyde et eventuelt straffespark.

I opgøret mod Wolves stod der 1-1, da Paul Pogba fik tilkæmpet sig et straffespark i 68. minut.

Men denne gang ville Paul Pogba selv tage det, efter at han også havde fået straffesparket. Efter lidt diskussioner på banen med Marcus Rashford fik franskmanden lov.

Marcus Rashford kan se frem til at sparke straffespark i fremtiden for Manchester United. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Marcus Rashford kan se frem til at sparke straffespark i fremtiden for Manchester United. Foto: PHIL NOBLE

Den engelske holdkammerat afleverede bolden til Paul Pogba, der brændte. Kampen endte derfor 1-1.

Det er sådan en situation, at Ole Gunnar Solskjær nu har gjort klart, at han ikke vil se igen.

Den ene point betyder i dén kamp, at Manchester United har fire point efter de første to kampe i denne sæson.

Næste gang Marcus Rashford får mulighed for at sparke fra 11 meter-pletten er på lørdag hjemme på Old Trafford mod Crystal Palace.