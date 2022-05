Kasper Schmeichel og Leicester missede torsdag aften muligheden for en europæisk finale.

Med 0-1-nederlaget til Roma i Rom er det i stedet italienerne, der bookede plads i Conference League-finalen.

Til stor skuffelse for den danske landsholdskeeper.

Schmeichel var mildest talt ikke begejstret for dommer Srdjan Jovanovic' præstation, som han også brokkede sig til undervejs i kampen.

»Jeg må sige, at det måske er den værste dommerpræstation, jeg har set i mange, mange år. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set noget lignende. Det gør det meget, meget svært at sluge,« siger Kasper Schmeichel ifølge TV 2 Sport.

Danskeren står dog ikke alene med den kritik, da Leicester-manager Brendan Rodgers også rettede skytset mod Jovanovic på pressemødet efter opgøret.

»Jeg var meget skuffet. Jeg er ikke sikker på, om kampen var for hurtig, eller om det måske var stemningen, men det føltes som om, at nærmest alle beslutninger gik imod os,« siger Rodgers, der dog tilføjede et diplomatisk tillykke til Romas sejr.

Roma kan nu se frem til at møde hollandske Feyenoord i finalen, efter hollænderne samlet slog Marseille 3-2 i den anden semifinale.

Finalen spilles 25. maj i den albanske hovedstad Tirana.