Janne Andersson har næppe lukket et øje i nat.

Den svenske landstræner har nemlig stjålet samtlige overskrifter i Sverige de seneste timer efter mandagens 5-0-sejr over Aserbajdsjan i EM-kvalifikationen.

Et opsigtsvækkende tv-interview efter opgøret, hvor svenskeren udvandrede i raseri på grund af et skænderi med Viaplay-eksperten Bojan Djordjic, fylder i hvert fald lige nu alt i de svenske medier.

Og det blev ikke meget bedre af, at Janne Andersson ikke ligefrem havde lagt vreden fra sig, da han mødte op til det efterfølgende pressemøde.

Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Foto: TT NEWS AGENCY

Ifølge Aftonbladet blev han endnu en gang ekstremt vred, da han fik ét bestemt spørgsmål.

Et spørgsmål om, hvorvidt der var racistiske undertoner i landstrænerens udvandring, og om han insinuerede, at Bojan Djordjic ikke repræsenterer Sverige, da han under skænderiet stillede spørgsmålstegn ved, hvem Djordjic repræsenterede.

»Nej, stop for fanden! Nej, for helvede,« lød det prompte fra en rasende Janne Andersson.

Efterfølgende har Sveriges landsholdschef, Jens Andersson, været ude og kommentere de to episoder.

Og her afviser han alle spekulationer om racisme.

»Det synes jeg ikke, at Janne antydede noget om. Hvis det er blevet misforstået på den måde, vil jeg på Jannes vegne på det klareste slå fast, at det ikke havde noget med det at gøre. Han diskuterede ekspertrollen, spillerrollen og trænerrollen,« lød det fra landsholdschefen, inden han fortsatte:

»Det havde intet med racisme at gøre. Det vil jeg gerne gøre meget klart. Jeg tror, ​​at alle jer, der kender Janne, også ved, hvor han står i den diskussion.«

Med mandagens sejr ligger Sverige nummer tre i EM-kvalifikationens gruppe F.

Østrig og Belgien ligger henholdsvis nummer ét og to.