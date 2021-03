Napoli-anfører Lorenzo Insigne eksploderede i spillertunnelen efter 3-3-kampen mod Sassuolo.

Han sparkede til alt på sin vej ind i spillertunnelen og kaldte i arrigskab sit eget mandskab for et 'lortehold'.

Napoli er inde i en mindre krise, hvor de er langt fra toppen af den italienske Serie A og har svært ved at vinde bare to kampe i træk.

Lorenzo Insigne var ellers helt euforisk, da han på et straffespark bragte Napoli foran med 3-2 i kampens døende minutter. Sekunder før slutfløjtet begik hans hold så et klodset straffespark, som Sassuolos Francesco Caputo sikkert eksekverede til slutresultatet 3-3 og udløste Insignes vredesudbrud.

Insigne insulti ai compagni :squadra di merda!! ,Gattuso lancia la giacca per terra! pic.twitter.com/tpxZm7411e — Davide (@Furiaceca_) March 3, 2021

Den voldsomme reaktion fra klubbens helt store stjerne og anfører har fået italienske medier til at spekulere i, hvorvidt den 29-årige er fortid i klubben.

Det kan være en opsigtsvækkende transfer, der måske er på vej. Insigne har været i klubben i hele sin seniorkarriere og har optrådt i næsten 300 kampe for Napoli.

Klubben mistede med det skuffende resultat to point i kampen for at få en af de eftertragtede Champions League-pladser, der går til top-4 i Serie A.

Napoli har nu fem point op til Atalanta på rækkens fjerdeplads efter det uafgjorte resultat.