Lionel Messis sæson fik en mildt sagt kontroversiel afslutning.

Lørdag aften blev Barcelona-stjernen udvist, da Argentina vandt bronzekampen i Copa America.

Messi kom i infight med chilenernes Gary Medel og begge spillere blev efterfølgende præsenteret for et rødt kort. Du kan se situationen i videoen oover artiklen.

Verdens måske allerbedste fodboldspiller var rasende, da han forlod banen. Men det stoppede ikke her.

Paraguayan referee Mario Diaz de Vivar shows the red card to Argentina's Lionel Messi and Chile's Gary Medel during the Copa America football tournament third-place match at the Corinthians Arena in Sao Paulo, Brazil, on July 6, 2019.

Efter kampen boykottede han præmieoverrækkelsen, inden han gav de sydamerikanske mesterskaber og det sydamerikanske noget af en svada.

Blandt andet fordi, hans røde kort ikke blev trukket tilbage via VAR-systemet.

»Jeg gik ikke til præmieoverrækkelsen, fordi vi ikke behøver være en del af det her fusk. Vi har mistet al respekt for den her turnering,« sagde han i timerne efter kampen ifølge den argentinske avis Diario Olé.

Messi mener, at turneringen favoriserer værtslandet Brasilien, der søndag spiller finale mod Peru.

»Der er ingen tvivl om, at hele turneringen er skræddersyet til Brasilien. Vi må håbe, at VAR og dommeren ikke afgør finalen, og at Peru har en chance. De har et godt hold, men de får det svært,« sagde superstjernen.

Messis holdkammerat Sergio Agüero satte senere yderligere ord på Barca-stjernens frustrationer.

»Han var oprørt over hele situationen, da vi kom i omklædningsrummet. Han er bekymret over det, der sker i det sydamerikanske fodboldforbund,« lød det fra Agüero.

Argentina bronzekampen med 2-1. Messis udvisning var hans første, siden han i 2005 fik 'rød billet' bare 40 sekunder inde i sin landsholdsdebut.