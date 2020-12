Diego Maradonas liv var omgærdet af mystik... ligesom hans død.

25. november sendte superstjernens død en chokbølge afsted gennem hele verden, da et hjerteanfald tog livet af den argentinske folkehelt.

Onsdag blev Diego Maradonas obduktion offentliggjort for at kaste lys over det mystiske dødsfald, og den fastslog, at Maradona ikke havde spor af stoffer eller alkohol i blodet.

Men inden offentliggørelsen sendte legendens datter, den 31-årige Giannina, en hidsig besked af sted på Twitter.

Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) December 22, 2020

'Alle de l*dersønner, som venter på, at min fars obduktion viser spor af stoffer, marihuana og alkohol,' indeleder hun i den aggressive besked.

'Jeg er ikke læge, men han så meget hævet ud. Han havde en robotstemme. Det var ikke hans stemme. Og så var jeg den FULDSTÆNDIG SKØRE,' skriver hun sim afslutning på den kryptiske melding.

Hvad Giannina Maradona præcist antyder er svært at gennemskue, men et forsigtigt gæt er, at hun var utilfreds med den lægehjælp, som Maradona fik i sine sidste dage.

Og det tyder der på, at der kan være en grund til.

Giannina Maradona forlader klinikken, hvor Diego Maradona fik foretaget en hjerneoperation 11. november 2020. Foto: JUAN MABROMATA Vis mere Giannina Maradona forlader klinikken, hvor Diego Maradona fik foretaget en hjerneoperation 11. november 2020. Foto: JUAN MABROMATA

For obduktionen af Diego Maradona havde antidepressiver i blodet, men der var derimod ingen spor af hjertemedicin, som kunne have hjulpet ham med at overleve.

»Ved første øjekast bekræfter det her, at Maradona fik psykotropiske lægemidler (som påvirker ens mentale tilstand, red.), men ingen medicin til sin hjertesygdom,« fortæller en af efterforskerne til mediet Télam.

Kilder oplyser også til mediet, at nogle af lægermidlerne kan forårsage arytmi - eller hjerterytmeforstyrrelse - hvilket kan virke overraskende, når Maradona havde problemer med sit hjerte.

Stjernens læge Leopoldo Luque efterforskes desuden for uagtsomt manddrab og blev - ifølge ESPN - flere gange sparket ud af Maradonas hjem i ugerne op til ikonets død.