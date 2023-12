Tre bogstaver - 'WTF'.

Det er alt, hvad superstjernen Erling Haaland har at sige efter et vanvittigt drama i søndagens Premier League-kamp mellem Manchester City og Tottenham, hvor han efterfølgende susede direkte i blækhuset for at skrive få ord.

'Hvad fanden' lyder det altså fra Haaland, der i kommentarsporet på X får opbakning af sin far, Alfie.

»Forfærdeligt,« skriver han om den episode i kampens afslutning, der løber med alle overskrifter efter kampen.

Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

Allerede da den udspillede sig, var den norske stjerneangriber tydeligt rasende på dommer Simon Hooper.

Han dømte nemlig fordel til City ved stillingen 3-3 dybt inde i overtiden.

Men da Erling Haaland sendte holdkammeraten Jack Grealish ud på en friløber mod Tottenham-målet, fløjtede Simon Hooper igen.

Der var alligevel frispark til City, og så blev Grealish' friløber stoppet.

Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Lee Smith/Reuters/Ritzau Scanpix

City-spillerne anført af Haaland omringede dommeren og brokkede sig højlydt.

Men det hjalp intet.

Og så endte kampen 3-3.

Det er tredje kamp i træk, at City taber point i titelkampen, hvor Arsenal nu er tre point foran.