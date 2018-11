Ganske vist er FC Midtjylland videre til kvartfinalen i Sydbank Pokalen efter sejr på 2-0 over FC København.

Alligevel var det ikke alt, som midtjydernes forsvarsprofil Erik Sviatchenko var lige tilfreds med efter kampen.

Blandt andet langede han voldsomt ud efter FCK-talentet Robert Skov.

»Han mangler respekt for den gode tone,« sagde Erik Sviacthenko med en tonefald, der signalerede skuffelse.

Erik Sviatchenko kom i klammeri med Robert Skov i kampens sidste minutter.

»Jeg bliver ramt på siden, og det gør lidt ondt, da jeg har haft et trælår fra Brøndby-kampen. Af den årsag kommer vi op at skændes,« sagde Erik Sviatchenko og tilføjede:

»Unge spillere nu om dage! Jeg synes ikke, at jeg her behøver kommentere, hvad han siger. Men det er i hvert fald nok til, at jeg bliver irriteret. Han har det seneste stykke tid haft tur i den, og scoret seks mål. Men han skal altså huske, hvor han kommer fra. Han er trods alt fra Silkeborg og Jylland. Jeg synes bestemt, at han mangler respekt. Men han må selv finde ud af, om han er blevet opdraget ordentligt. Det kan være, at han efter skiftet fra Silkeborg til FCK har mistet lidt af den fodboldretorik, som selvfølgelig skal være på en bane. Med respekt for spillet og for hinanden.«

B.T. ønskede efter kampen at få en kommentar fra Robert Skov om situationen.

Dette var dog ikke muligt.

»Jeg har ikke lyst til at sige noget,« lød Robert Skovs kortfattede kommentar, mens han efter en samtale med sine forældre i MCH Arenas mixedzone hastede ind i FCK's omklædningsrum.

Til gengæld var FC Københavns cheftræner Ståle Solbakken mere snakkesalig.

Han kunne dog ikke se, at Robert Skov havde handlet forkert.

»Det som Erik Sviatchenko siger, er noget forbandet pis. Robert har glædet mange tilskuere. Det må være misundelsen, der træder i kraft, når der kommer en idiotudtalelse som den,« sagde Ståle Solbakken med et skævt smil.

Sydbank Pokalen # DBU's landspokalturnering, Sydbank Pokalen, blev i fjor vundet af Brøndby IF, der finalebesejrede Silkeborg IF 3-1

# I øjeblikket afvikles turneringens ottendedelsfinaler:

31. oktober: Næstved-AGF 2-1

31. oktober: AaB-AC Horsens 1-0

31. oktober: Kolding IF-Vejle 3-1

1. november: FC Midtjylland-FC København 2-0

6. november: Hobro IK-OB

7. november: Sønderjyske-Esbjerg fB

22. november: Marienlyst-Brøndby IF

5. december: FC Nordsjælland-Vendsyssel FF

# turneringens kvartfinaler spilles i foråret 2019

I forhold til FCK's seneste kamp - i søndags mod AGF - havde Ståle Solbakken skiftet ud på ikke færre end seks pladser.

»Det er der ikke noget underligt i. Vi har altid brugt pokalturneringen til at give reserverne chancen for at vise sig frem,« sagde Ståle Solbakken, der var udmærket tilfreds med sine troppers præstation.

»Jeg synes, mine spillere fightede godt. Nogle mere end andre,« sagde Ståle Solbakken.

Kampens mest iøjnefaldende spiller var Jakob Poulsen, der leverede oplægget til Erik Sviatchenkos og Gustav Wikheims kampafgørende scoringer.

»Jeg er vanvittig glad for sejren over FCK. Det er et stort mål for os, at vinde pokalturneringen. Nu er vi i kvartfinalen. Det har jeg det fint med,« sagde Jakob Poulsen, der efter kampen til B.T.s udsendte fortalte, at han efter 70 minutters spil følte sig træt.

»Det er jo ikke mange dage siden, vi har spillet en hård kamp mod Brøndby, og det kunne mærkes. Men det var lidt selvforskyldt, at vi skulle bruge ekstraordinært mange kræfter mod FCK. For jeg synes, at vi i perioder var lidt for dårlige til at holde på bolden,« sagde Jakob Poulsen.