Det tyske temperament stod i flammer hos AGF-cheftræner Uwe Rösler efter søndagens knebne 0-1-nederlag til FC København i Parken.

Tyskeren følte nemlig, at aarhusianeren var blevet frastjålet det ene point – da der ifølge Rösler blev begået et klart frispark på AGF's Sigurd Haugen i forbindelse med FC Københavns scoring.

»Jeg er virkelig vred. Vi er som hold virkelig vrede. Jeg aner ikke, hvorfor vi har VAR! Jeg har set situationen tre gange. Lerager laver et frispark og scorer kort efter målet. VAR kigger på det og giver ikke frisparket. Jeg aner ikke hvorfor,« tordnede Uwe Rösler.

»Det er meget hårdt at tage. De forklarer intet til os. Det kostede os kampen. Jeg kan godt klare et nederlag … det har jeg vist før … men jeg har svært ved at tabe en kamp på denne måde. Jeg forventer, at der som konsekvens må være VAR-folk, der forklarer os og AGF-fansene, hvorfor der ikke er frispark!«

AGFs cheftræner Uwe Rösler under 3F Superligakampen mellem FC København og AGF i Parken i København, søndag den 2. oktober 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere AGFs cheftræner Uwe Rösler under 3F Superligakampen mellem FC København og AGF i Parken i København, søndag den 2. oktober 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og da en reporter konfronterede Rösler med, at AGF har tabt fire ud af de seneste fem kampe, var det lige før, at tyskeren udvandrede.

»Oh please – prøver du at hidse mig op nu? Endnu mere?? Så du ikke, hvordan vi spillede? Godt så!«

Og så – lige pludselig – slog Uwe Rösler over i en mere medfølende tone, da han lige ville sende en tanke til FC Københavns Carlos Zeca, der blev båret skadet fra banen.

»Jeg vil gerne lige sige en ting. Vores tanker er med Zeca. Han er en topspiller, og jeg hørte, at han blev slemt skadet. Det er en virkelig trist dag for ham. Og vi i AGF ønsker ham alt det bedste. Han fik en slem skade for et år siden, så det her er hjerteskærende.«