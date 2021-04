De engelske storklubber har godt nok droppet planerne om at hoppe med på det dybt kontroversielle Super League-tog.

Men fansene har langt fra glemt eller tilgivet klubejerne, der søsatte projektet, der ugen igennem har vakt store følelser i fodboldverdenen.

Og fredag aften demonstrerede Arsenals fans deres utilfredshed med den amerikanske klubejer Stan Kroenke.

I tusindvis var fansene mødt frem ved Arsenals hjemmebane, Emirates Stadium, for at kræve Kroenkes afgang.

Fansene pyntede facaden af stadion med bannere med mishagsytringer, der var romerlys og røgbomber. Og der blev endda hængt en dukke, der skulle forestille klubejeren, op i en lygtepæl.

Sammen med Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea og Tottenham meldte Arsenal sent søndag aften ud, at man sammen tre italienske og tre spanske klubber ville droppe Champions League og Europa League for at forme deres egen konkurrence, European Super League - som kun skulle være for de 12 store udbryderklubber.

Men udmeldingen førte straks til voldsomme reaktioner fra fans, eksperter, andre Premier League-klubber og UEFA, der alle beskyldte klubberne for at være grådige. Og efter et massivt pres trak alle de engelske klubber sig.

Arsenal møder fredag aften Everton hjemme på Emirates Stadium.

