En U19-kamp mellem AGF og OB udviklede sig lørdag til en grim sag.

Ifølge AGFs træner Fatah Abdirahman var der undervejs i kampen racistiske ytringer fra nogle OB-fans mod en spiller fra AGF.

»Vi spiller i dag imod rækkens absolute tophold fra OB og er det andet hold i ligaen, som tager point fra dem. Drengene leverer en flot indsats og kriger den hjem, efter vi får et rødt kort,« skriver Fatah Abdirahman på Facebook og tilføjer:

»Men glæden forsvinder, når man hører, at flere af OB fans råber abelyde efter en af vores spillere.«

»Så forsvinder glæden bare, og det en kamp, vi alle skal tage del i. Det skuffer migm man ikke får det stoppet, når det bliver sagt flere gange!!,« tilføjer AGF-træneren, der også har skrevet en længere tekst om episoden på engelsk under samme opslag.

Her tilføjer han yderligere, at racisme bør stoppes.

B.T. har været i kontakt med Fatah Abdirahman for at få en uddybning, men endnu har han ikke kunnet få lov til at udtale sig til pressen, forlyder det.

Fra OBs lyder det, at de er i gang med at undersøge sagen og har indtil da ikke yderligere kommentarer. Det er endnu ikke lykkedes B.T. at få fat i en DBU for at høre, om der er løbet en indberetning ind.